Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:20

Агент Кайседо рассказал о переговорах с «Челси» и «Ливерпулем»

Telegram Дзен

Мануель Сьерра, агент полузащитника «Челси» Мойсеса Кайседо, прокомментировал переговоры с руководством лондонского клуба и «Ливерпулем».

«Летом мы попали в довольно сложную ситуацию. Мы уже дали слово «Челси», что Мойсес станет игроком синих, но тут внезапно возник вариант с «Ливерпулем». На некоторое время мы пришли в смятение, голова пошла кругом. У нас не было уверенности в том, какое решение стоит принять. И тут руководство «Брайтона» сообщает, что на следующий день Мойсес должен пройти медобследование в «Ливерпуле». Это было очень неожиданно для всех, полнейший сюр.

«Брайтон» дал Клоппу согласие на переговоры с Мойсесом. Но мы все изначально прекрасно понимали, что если «Челси» повторит предложение «Ливерпуля», то Мойсес поедет в Лондон. Хочу подчеркнуть, что Кайседо пообещал «Челси» перейти к ним. Поэтому когда «Ливерпуль» сделал предложение — мы попросили руководство «Брайтона» подождать и посмотреть, сделает ли «Челси» такое же или более внушительное», — приводит Sky Sports слова Сьерры.

14 августа стало известно о переходе 21-летнего эквадорца из «Брайтона» в «Челси». Соглашение Кайседо с новым клубом рассчитано на 8 лет с опцией продления еще на один сезон.

В текущем сезоне футболист провел 7 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
Мойсес Кайседо
2
0
Читайте также
Чемпионат мира 2030 пройдет в шести странах
Сорокин — в первой десятке, Овечкин продолжает падение. Рейтинг 50 лучших хоккеистов НХЛ
Снайперша помогла отразить «накат» ВСУ под Артемовском
Американский генерал озвучил ошибки Байдена в ходе конфликта на Украине
Авиадебошир набросился на пассажира на борту рейса Бангкок — Москва
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Брайтона» Эступиньян выбыл на длительный срок из-за травмы

Артета, Клопп и Эмери номинированы на звание тренера месяца в АПЛ