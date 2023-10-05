Агент Кайседо рассказал о переговорах с «Челси» и «Ливерпулем»

Мануель Сьерра, агент полузащитника «Челси» Мойсеса Кайседо, прокомментировал переговоры с руководством лондонского клуба и «Ливерпулем».

«Летом мы попали в довольно сложную ситуацию. Мы уже дали слово «Челси», что Мойсес станет игроком синих, но тут внезапно возник вариант с «Ливерпулем». На некоторое время мы пришли в смятение, голова пошла кругом. У нас не было уверенности в том, какое решение стоит принять. И тут руководство «Брайтона» сообщает, что на следующий день Мойсес должен пройти медобследование в «Ливерпуле». Это было очень неожиданно для всех, полнейший сюр.

«Брайтон» дал Клоппу согласие на переговоры с Мойсесом. Но мы все изначально прекрасно понимали, что если «Челси» повторит предложение «Ливерпуля», то Мойсес поедет в Лондон. Хочу подчеркнуть, что Кайседо пообещал «Челси» перейти к ним. Поэтому когда «Ливерпуль» сделал предложение — мы попросили руководство «Брайтона» подождать и посмотреть, сделает ли «Челси» такое же или более внушительное», — приводит Sky Sports слова Сьерры.

14 августа стало известно о переходе 21-летнего эквадорца из «Брайтона» в «Челси». Соглашение Кайседо с новым клубом рассчитано на 8 лет с опцией продления еще на один сезон.

В текущем сезоне футболист провел 7 матчей, в которых не отличился результативными действиями.