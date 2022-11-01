Агент Клоппа заявил, что тренер не намерен покидать «Ливерпуль»

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Марк Косицке, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа заявил, что немецкий специалист не намерен покидать английский клуб.
«Юргена все устраивает в клубе. Он пользуется поддержкой со стороны руководства. Он бы не продлевал контракт с клубом до 2026 года, если бы к нему было иное отношение», — приводит слова агента Sky Deutschland.
После 12 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 16 очков.
Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2026 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования