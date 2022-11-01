Агент Клоппа заявил, что тренер не намерен покидать «Ливерпуль»

Марк Косицке, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа заявил, что немецкий специалист не намерен покидать английский клуб.

«Юргена все устраивает в клубе. Он пользуется поддержкой со стороны руководства. Он бы не продлевал контракт с клубом до 2026 года, если бы к нему было иное отношение», — приводит слова агента Sky Deutschland.

После 12 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 16 очков.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2026 года.