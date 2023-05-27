Агент Макаллистера отправится в Англию для переговоров с «Ливерпулем»

Карлос Макаллистер, отец и агент полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистер, отправится в Англию для переговоров с «Ливерпулем» по трансферу хавбека, сообщает Daily Express.

По информации издания, в ходе переговоров должны быть урегулированы последние детали по переходу полузащитника. Прибытие агента состоится уже на следующей неделе.

В текущем сезоне Макаллистер забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за «Брайтон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего аргентинца в 42 миллиона евро.