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17 мая, 04:38

Агент Нагельсманна объяснил, почему специалист не возглавил «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент тренера Юлиана Нагельсманна Фолькер Штрут объяснил, почему его клиент не возглавил «Челси».

«Это было правильное решение — не переходить в «Челси». В настоящее время это клуб в мутной воде, а их трансферная политика с тратой нескольких сотен миллионов евро породила ожидания, которые необходимо оправдать. Переход случился бы, если бы он этого хотел», — цитирует The Athletic Штрута.

24 марта «Бавария» объявила об уходе Юлиана Нагельсманна. Ему на смену пришел Томас Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года.

Футбол
ФК Челси
Юлиан Нагельсманн
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