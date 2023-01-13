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Сегодня, 20:23

Агент полузащитника «Брайтона» потребовал трансфера игрока в другой клуб. Главный тренер отстранил футболиста от работы с основой

Агент полузащитника «Брайтона» потребовал трансфера игрока в другой клуб
Иван Шитик
Корреспондент
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Агент полузащитника «Брайтона» Леандро Троссарда отреагировал на решение главного тренера «чаек» Роберто Де Дзерби отстранить игрока от работы с основным составом.

«Да старта ЧМ-2022 в Катаре «Брайтон» хотел продлить контракт с футболистом. Но стороны не пришли к соглашению. Леандро также дал понять, что готов сделать шаг вперед в своей карьере.

После возвращения в расположения команды у Леандро произошел небольшой конфликт с одним из футболистов на тренировке. С тех пор главный тренер перестал общаться с Леандро.

Недавно тренер унизил Леандро на глазах у других футболистов команды и заявил, что тот больше не будет тренироваться с основным составом. Такое поведение недопустимо.

Мы считаем, что трансфер в зимнее окно будет оптимальным решением для всех сторон», — приводит слова заявления агента журналист Фабрицио Романо.

Контракт 28-летнего игрока с «Брайтоном» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне на его счету 14 матчей в АПЛ, в которых он забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
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