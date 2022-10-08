Агент Влашича — о возможной продаже из «Вест Хэма»: «В Италии ему нравится играть больше»

Агент хорватского полузащитника «Торино» Николы Влашича Тончи Мартич в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможной продаже игрока из «Вест Хэма» по окончании сезона.

Футболист выступает за «Торино» на правах аренды. Ранее издание The Athletic сообщило о намерении «Вест Хэма» продать 25-летнего хорвата по окончании сезона.

«У «Торино» есть опция выкупа Влашича на тот случай, если они захотят этого. Им больше не нужно разрешение «Вест Хэма» на выкуп хорвата. Сумма выкупа? Это секрет. Но могу сказать, что Влашичу в Италии нравится больше, чем в Англии», — сказал Мартич «СЭ».

В текущем сезоне Влашич провел за «Торино» 8 матчей в серии А и забил 3 гола.