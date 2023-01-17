Агент Сафонов оценил переход Мудрика в «Челси» за 100 миллионов евро

Известный российский агент Алексей Сафонов рассказал, что думает о трансфере Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» за 100 миллионов евро.

«В «Арсенале» услышали требования «Шахтера», покрутили у виска и вышли из переговоров. «Челси» же берет все, что шевелится. Роман Абрамович тоже тратил много, но тогда был результат. Россиянин сразу взял топового менеджера, потому что ставил во главу угла развитие проекта. Здесь же люди соревнуются в том, сколько денег могут сжечь», — поделился мнением с RT Сафонов.

Продажа Мудрика стала рекордной для «Шахтера» — ранее рекордной продажей «горняков» был бразильский полузащитник Фред, перешедший в 2018 году в английский «Манчестер Юнайтед» за 59 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний украинец провел за донецкую команду 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.