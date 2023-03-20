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Сегодня, 14:23

Агент Салаха опроверг слухи о его уходе из «Ливерпуля»

Виктория Кравченко
Мохамед Салах.
Фото Reuters
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Агент нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха Рами Аббас Исса прокомментировал информацию о том, что футболист хочет покинуть английский клуб.

«Откуда вы это взяли, если даже мы с Мохамедом это не обсуждали? Пожалуйста, расскажите нам», — написал Исса в соцсетях.

В СМИ писали, что египтянин хочет продолжить карьеру в ла лиге.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 11 результативных передач. Контракт форварда с мерсисайдцами истекает летом 2025 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
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