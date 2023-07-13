Агент Санчеса: «Мы ждем, когда «Спартак» решит вопрос с «Тоттенхэмом»

Агент Фернандо Вильярреал, представляющий интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, прокомментировал ход переговоров лондонского клуба со «Спартаком».

«Мы ждем, когда «Спартак» решит вопрос с «Тоттенхэмом», на нас пока никто не выходил. Так что на сегодня пока нет ничего конкретного», — цитирует Вильярреала «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал «Тоттенхэму» предложение по Санчесу.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне 27-летний колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.