Агент Стерлинга заявил, что его клиент не покинет «Челси» в ближайшее трансферное окно

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Агент Келли Хогарт, представляющая интересы вингера «Челси» Рахима Стерлинга, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «Арсенал».
Ранее сообщалось, что англичанин может продолжить карьеру в «Арсенале».
«Стерлинг не выражал никаких недовольств касательно «Челси». Он связал свое долгосрочное будущее с новыми владельцами минувшим летом, и в предстоящее трансферное окно его позиция пересматриваться не будет», — приводит слова агента Фабрицио Романо в соцсетях.
В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл в 25 матчах за «Челси», забил шесть голов и отдал три результативные передачи.