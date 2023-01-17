Агент Талаев: «Наверное, за Мудрика не заплатили бы такие деньги, если бы он не был талантливым»

Агент Андрей Талаев прокомментировал трансфер полузащитника Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» за 100 миллионов евро с учетом бонусов.

«Честно, я не могу что-то сказать о Мудрике, — цитирует «Спорт День за Днем» Талаева. — Если бы какой-то российский футболист перешел, то я бы мог прокомментировать. Думаю, что его не просто так оценили в такую стоимость. Я думаю, все равно какие-то политические вещи вмешались в это. А я бы не хотел комментировать политику. Наверное, за него бы не заплатили такие деньги и не хотели такие большие клубы, если бы он не был талантливым».

15 января «Челси» объявил о переходе Мудрика из «Шахтера». 22-летний украинец заключил контракт с лондонским клубом на 8,5 лет.

В сезоне-2022/23 Мудрик забил 10 голов и сделал 8 результативных передач в 18 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.