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Сегодня, 18:43

Аканджи: «Манчестер Сити» играл очень хорошо»

Даниил Аршавский
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Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи отреагировал на ничью команды в матче 18-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1).

«Мы играли очень хорошо. Возможно, вы видите это по-другому, но я думаю, что по сравнению с другими матчами мы сыграли хорошо как команда и великолепно атаковали как команда. Гол «Эвертона» пришел из ниоткуда. Во втором тайме мы создавали моменты, но мяч не хотел идти в ворота», — цитирует Аканджи Independent.

«Сити» не сумел одержать победу в 5-м матче кряду и с 28 очками расположился на 6-й строчке турнирной таблицы.

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Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Эвертон
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