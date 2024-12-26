Аканджи: «Манчестер Сити» играл очень хорошо»

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи отреагировал на ничью команды в матче 18-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1).

«Мы играли очень хорошо. Возможно, вы видите это по-другому, но я думаю, что по сравнению с другими матчами мы сыграли хорошо как команда и великолепно атаковали как команда. Гол «Эвертона» пришел из ниоткуда. Во втором тайме мы создавали моменты, но мяч не хотел идти в ворота», — цитирует Аканджи Independent.

«Сити» не сумел одержать победу в 5-м матче кряду и с 28 очками расположился на 6-й строчке турнирной таблицы.