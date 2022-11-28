Гакпо ответил на вопрос об интересе к себе со стороны «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник сборной Нидерландов Коди Гакпо рассказал, что думает об интересе к себе со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Конечно, это всегда приятно слышать. Но сейчас я полностью сосредоточен на чемпионате мира. Я просто делаю все возможное и думаю о своей команде», — цитирует Гакпо Sky Sports.

Действующее соглашение форварда с клубом рассчитано до 2026 года. В текущем сезоне Гакпо сыграл за ПСВ 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 18 голевых передач. Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.

Сборная Нидерландов играет в группе А против Сенегала, Эквадора и Катара.