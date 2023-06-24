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Сегодня, 04:46

«Аль-Хиляль» согласовал покупку защитника «Челси» Кулибали

Иван Торопцев
Корреспондент
Калиду Кулибали.
Фото Reuters
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Защитник «Челси» Калиду Кулибали в ближайшее время станет футболистом «Аль-Хиляля», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, стороны согласовали все условия трансфера 32-летнего сенегальца. В ближайшие два дня футболист должен пройти медосмотр, после чего клуб из Саудовской Аравии официально объявит о сделке.

Кулибали перешел в «Челси» из «Наполи» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 игрок забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за лондонцев.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 15 миллионов евро.

Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Челси
Калиду Кулибали
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