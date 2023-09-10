«Аль-Иттихад» интересовался Ришарлисоном из «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон попал в список интересов «Аль-Иттихада», сообщил Sky Sports.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии делал предложение по 26-летнему бразильцу в заключительный день трансферного окна, но получил отказ.

Ришарлисон выступает за «Тоттенхэм» с июля 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Действующий контракт форварда со «шпорами» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 48 миллионов евро.