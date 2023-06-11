Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:59

«Аль-Иттихад» сделал предложение Гюндогану

Игнат Заздравин
Корреспондент
Илкай Гюндоган.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган получил предложение от «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии, сообщает sport.es.

По информации источника, 32-летний полузащитник уже устно договорился о переходе в «Барселону», но раздумывает над предложением «Аль-Иттихада».

Ранее «Аль-Иттихад» подписал нападающего «Реала» Карима Бензема.

В прошедшем сезоне Гюндоган провел 51 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с «горожанами» истекает в конце сезона.

Илкай Гюндоган
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
3
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мировое фигурное катание теряет миллионы. Но это не связано с дисквалификацией России
Пуговка из «Папиных дочек» занималась фигурным катанием и нашла будущего жениха на льду
Сапер ВС РФ отметил недостаток подготовки боевиков ВСУ
Появилось видео последствий падения БПЛА в Калужской области
МЧС спасло более 1,7 тыс. человек после прорыва дамбы на Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Холанн — о безголевой серии из 5 матчей: «Не забывайте, что мне 22 года. Вспомните себя в этом возрасте»