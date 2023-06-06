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Сегодня, 08:24

«Аль-Наср» хочет подписать хавбека «Челси» Канте

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может продолжить карьеру в «Аль-Насре», сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, саудовский клуб готов серьезно потратиться на контракт Канте. Хавбек может перейти в «Аль-Наср» бесплатно, его контракт истекает в этом месяце.

Ранее сообщалось, что в услугах 32-летнего француза также заинтересован «Аль-Иттихад».

В прошедшем сезоне Канте провел 9 матчей за «Челси» во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы.

Н`Голо Канте
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Челси
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