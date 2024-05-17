«Аль-Наср» Роналду хочет подписать Фернандеша

«Аль-Наср» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешем, сообщает ESPN.

В клубе из Саудовской Аравии считают, что 29-летний футболист отлично впишется в команду, но при этом понимают, что осуществить такой трансфер будет непросто.

За «Аль-Наср» с 2023 года выступает звездный футболист Криштиану Роналду. Фернандеш является его партнером по сборной Португалии и другом семьи, что может помочь «Аль-Насру» заполучить игрока.

Ранее сообщалось, что Фернандеш может покинуть английский клуб по окончании сезона-2023/24. Руководство «МЮ» готово продать португальца в летнее трансферное окно, чтобы соответствовать финансовым правилам АПЛ.

Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. Всего за клуб он провел 231 матч, забил 79 голов и отдал 65 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.