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Сегодня, 08:17

«Аль-Шабаб» хочет подписать защитника «Ньюкасла» Ласселлса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник и капитан «Ньюкасла» Джамаал Ласселлс может покинуть клуб.

Как сообщает журналист Экрем Конур, 29-летний игрок является целью саудовской команды «Аль-Шабаб».

Трансферного окна в Саудовской Аравии закроется в четверг, 7 сентября.

29 августа сообщалось, что на Ласселлса напали на улице в центре города Ньюкасл-апон-Тайна и угрожали застрелить.

Защитник играет за «Ньюкасл» с 2014 года. За это время он сыграл 225 матчей, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Эмерик Ляпорт, Криштиану Роналду, Мохамед Салах: кто в&nbsp;Саудовской Аравии. Салах едет к Бензема, Ляпорт играет с Мане: все легионеры лиги Саудовской Аравии

Источник: Экрем Конур
ФК Ньюкасл Юнайтед
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