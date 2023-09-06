«Аль-Шабаб» хочет подписать защитника «Ньюкасла» Ласселлса

Защитник и капитан «Ньюкасла» Джамаал Ласселлс может покинуть клуб.

Как сообщает журналист Экрем Конур, 29-летний игрок является целью саудовской команды «Аль-Шабаб».

Трансферного окна в Саудовской Аравии закроется в четверг, 7 сентября.

29 августа сообщалось, что на Ласселлса напали на улице в центре города Ньюкасл-апон-Тайна и угрожали застрелить.

Защитник играет за «Ньюкасл» с 2014 года. За это время он сыграл 225 матчей, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.