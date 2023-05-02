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Гарначо: «Я отчаянно хочу вернуться в игру»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо заявил, что ждет возвращения на поле.

«Я действительно хочу снова вернуться к игре. Не могу дождаться возвращения на «Олд Траффорд» и услышать, как болельщики скандируют мое имя, у меня действительно мурашки бегут по коже. Я отчаянно хочу вернуться в игру. Когда вернусь? Я снова тренируюсь, так что давайте посмотрим, когда я смогу вернуться на стадион, чтобы помогать команде», — приводит слова Гарначо официальный сайт клуба.

Аргентинский нападающий восстановился от повреждения, полученного в матче 27-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:0).

В текущем сезоне 18-летний форвард принял участие в 29 матчах в составе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил в них четыре гола и отдал три результативные передачи.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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