Алекс Фергюсон назвал Мино Райолу "мешком с дерьмом"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон выступил с резкой критикой агента Мино Райолы, который представляет интересы полузащитника манкунианцев Поля Погба.

Напомним, французский хавбек находился в системе "МЮ" с 2009 по 2012 год, после чего перешел в "Ювентус" в качестве свободного агента. В 2016 году английский клуб вернул Погба, заплатив за него 105 миллионов евро.

- Почему никто не разглядел несомненный талант Погба? У него был плохой агент. Просто мешок с дерьмом, – цитирует Independent Фергюсона. – Мы хорошо знали его возможности, понимали, какой он игрок. Мы предлагали ему лучший контракт...

Ранее в автобиографии шотландский специалист писал: "В мире есть один или два агента, которые мне не нравятся. Мино Райола - один из них".