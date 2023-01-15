Александер-Арнольд отметил игру «Брайтона» в матче против «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал, что думает поражении команды в матче с «Брайтоном» (0:3).

«Мы недостаточно хороши во всех линиях. «Брайтон» — топ команда, они невероятно играли. Он заслужили три очка — а мы нет. Думаю, было много фундаментальных ошибок. Не так много положительных моментов можно извлечь из этой игры, если они вообще есть, но мы посмотрим, что пошло не так, и убедимся, что нечто вроде этого больше не повторится — потому что, как я уже сказал, это было совершенно неприемлемо», — цитирует Трента пресс-служба клуба.