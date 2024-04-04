Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:59

Александер-Арнольд рассказал, что после завершения карьеры хотел бы остаться в футболе

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Правый защитник и вице-капитан «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд заявил, что размышляет над тем, чтобы остаться в футболе после завершения профессиональной карьеры игрока.

«Я смотрю матчи, и мне нравится. Пока что я не дошел до того, чтобы анализировать каждое действие, но я ценю хороший футбол. Сейчас внимание сосредоточено на том, чтобы мы смогли проводить Юргена Клоппа на фоне успеха», — цитирует Александер-Арнольда The Athletic.

Александер-Арнольд — воспитанник академии «Ливерпуля». За первую команду он играет с 2016 года. Соглашение футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2025 года.

По окончании сезона главный тренер Юрген Клопп намерен покинуть «Ливерпуль».

ФК Ливерпуль
Трент Александр-Арнолд
0
Читайте также
Коршков может подписать контракт с «Автомобилистом»
Форвард «Тампы» Кучеров обновил рекорд российских бомбардиров НХЛ
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
«Его катание, его руки, бросок... Это безумие!». Американцы восторгаются новым рекордом русского бомбардира «Тампы» Кучерова
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в марте

В АПЛ могут ввести налог на роскошь