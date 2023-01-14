Александер-Арнольд считает, что у «Ливерпуля» еще есть время исправить ситуацию в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал об игре команды в этом сезоне и ожиданиях болельщиков.

«Люди ожидают, что мы будем безупречны каждый сезон. Требуется выработать стабильность, но мы тоже от себя этого ждём. Мы не рады тем, как идет сезон, но впереди еще есть время. Не думаю, что мы прошли хотя бы половину пути. Впереди долгий путь», — сказал Александер-Арнольд Sky Sports.

«Ливерпуль» в 17 матчах набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.