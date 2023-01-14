Александер-Арнольд считает, что у «Ливерпуля» еще есть время исправить ситуацию в АПЛ

Сегодня, 11:21
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал об игре команды в этом сезоне и ожиданиях болельщиков.
«Люди ожидают, что мы будем безупречны каждый сезон. Требуется выработать стабильность, но мы тоже от себя этого ждём. Мы не рады тем, как идет сезон, но впереди еще есть время. Не думаю, что мы прошли хотя бы половину пути. Впереди долгий путь», — сказал Александер-Арнольд Sky Sports.
«Ливерпуль» в 17 матчах набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования