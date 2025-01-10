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Александер Исак — лучший игрок АПЛ в декабре

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак признан лучшим игроком АПЛ в декабре, сообщается на сайте лиги.

В прошлом месяце на счету шведского футболиста шесть матчей в АПЛ, в которых он забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

На награду также претендовали защитники Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Дин Хейсен («Борнмут») и Энтони Робинсон («Фулхэм»), полузащитники Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Джейкоб Мерфи («Ньюкасл») и Коул Палмер («Челси»), а также нападающий Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Соглашение 25-летнего форварда с «Ньюкаслом» рассчитано до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

После 20 игр «Ньюкасл» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 36 очками.

Александер Исак
ФК Ньюкасл Юнайтед
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