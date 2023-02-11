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Сегодня, 18:33

Александр Глеб: «Арсенал» должен дотянуть до чемпионства, если не случится травм или чего-либо еще»

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб, который приехал на товарищеский турнир Кубок Легенд, оценил шансы лондонского клуба на чемпионство в АПЛ в нынешнем сезоне.

«Встретились вчера со знакомыми, обсудили все. Повспоминали «Арсенал» с Адебайором. Завтра на банкете поговорим обо всем. Молодцы, что приехали. Этот турнир — праздник. Тут нет никакого подтекста.

«Арсенал» должен дотянуть до чемпионства, если не случится травм или чего-либо еще. Они выглядят очень уверенно, похожи на бывшую команду», — заявил Глеб.

Лондонский клуб опережает «Манчестер Сити» на 5 очков в турнирной таблице, имея при этом игру в запасе.

Александр Глеб
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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