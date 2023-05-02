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Сегодня, 16:00

Александр Глеб рассказал о дружбе с Тьерри Анри

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб рассказал о дружбе с экс-нападающим «канониров» Тьерри Анри.

«В Лондоне я в основном тусовался с парнями помоложе, Анри же был в другой группе. Но, когда я перешел в «Барселону», мы с Тьерри стали настоящими друзьями. Я даже жил в его доме несколько месяцев! Он узнал, что я живу в отеле, и просто сказал: «Эй, зачем тебе отель? Я сейчас живу один, так что приходи ко мне!» Иногда мы вместе смотрели матчи «Арсенала». Когда он покинул клуб в 2007 году, все были в шоке. Он хотел нового вызова, новых трофеев, титула Лиги чемпионов. Не знаю, был ли он счастлив в «Барселоне», но он выиграл все. Это факт. Мы сейчас почти не общаемся, но это моя вина. Я теряю все номера, поэтому мы как бы потеряли друг друга», — приводит слова Глеба Planet Football.

Глеб выступал за «Арсенал» с 2005 по 2008 год. В составе лондонской команды он провел 130 матчей, забил 10 голов и отдал 20 результативных передач.

Александр Глеб
Тьерри Анри
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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