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Сегодня, 11:11

Александр Кержаков рассказал, что его хотел приобрести «Арсенал»

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Кержаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший игрок «Зенита», «Динамо» и «Севильи» Александр Кержаков рассказал, что его хотел приобрести лондонский «Арсенал».

«Знаешь, что меня тоже хотел «Арсенал»? 2003 год, у Кости Сарсания (футбольный агент. — Прим. «СЭ») был знакомый. И меня приезжали смотреть на матч Россия — Швейцария и Россия — Грузия. Ты забил? (спрашивает Кокорин). Нет, и меня не взяли», — сказал Кержаков в интервью YouTube-каналу Nobel.

40-летний Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), лучшии бомбардиром в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (совместно с Артемом Дзюбой, 30 голов у обоих).

Источник: Nobel
Александр Кержаков
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