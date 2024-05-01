Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 03:51

Мостовой: «Шансы в чемпионкой гонке АПЛ 60 на 40 в пользу «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ.

«Однозначно, фаворитами сейчас мы можем назвать «Арсенал» и «Сити». Я думаю, что «Ливерпуль», потеряв очки в последнем туре, потерял по факту шансы на титул. Осталось уже мало игр, поэтому очевидно, что две команды будут бороться за трофей. Календарь у «Сити» и «Арсенала» не слишком сложный. Сложно кого-то одного выделить, но у «Сити» игра в запасе. То есть теоретически они лидеры. Не исключаю, что они просто победят во всех оставшихся четырех матчах. Шансы 60 на 40 в пользу «Манчестер Сити», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Мостового.

В турнирной таблице АПЛ лидирует «Арсенал» с 80 очками в 35 матчах. «Манчестер Сити» идет вторым с 79 очками в 34 матчах, а замыкает тройку «Ливерпуль» — 75 очков в 35 встречах.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/31/1005626061_aleksandr_mostovoy_ocenil_shansyi_na_chempionstvo_arsenala_i_manchester_siti
Александр Мостовой
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Овечкин оценил результаты «Вашингтона» и свои достижения в сезоне НХЛ
В ВАДА объяснили разницу между делом Валиевой и нарушениями китайских пловцов
Правительство освободило несколько категории граждан от комиссий при оплате ЖКУ
Слишковича не хотят видеть главным, в клуб может вернуться ещё один бывший. Что происходит в «Спартаке»
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Сенат США одобрил запрет импорта урана из России
Популярное видео
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Источник: Салах решил остаться в «Ливерпуле» на один год