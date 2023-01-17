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Агент Сафонов: «Может, в трансфере Мудрика в «Челси» были свои заморочки, связанные с Украиной»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал трансфер полузащитника Михаила Мудрика в «Челси».

15 января лондонский клуб объявил о переходе 22-летнего вингера. Сумма сделки составила 100 миллионов евро.

«Такие сделки никак не влияют на трансферный рынок. Ну, купил «Челси» по каким-то своим причинам этого игрока. Это не типичный трансфер, и игрок стоит столько, сколько за него платят. Может быть, там какие-то свои были заморочки, связанные с Украиной. Я понимаю, когда большие деньги платили за Роналду, за Шевченко, а тут на восемь с половиной лет подписали. А если у него не пойдет в Англии? Для многих этот трансфер был удивлением. Когда такие суммы начались, «Арсенал» сразу сказал: «Пусть «Челси» этим занимается». «Челси» после Абрамовича на 420 млн евро купили игроков, но лучше играть не стали», — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

Продажа Мудрика стала рекордной для «Шахтера» — ранее рекордной продажей «горняков» был бразильский полузащитник Фред, перешедший в 2018 году в английский «Манчестер Юнайтед» за 59 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний украинец провел за донецкую команду 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-safonov-mozhet-v-transfere-mudrika-v-chelsi-byli-svoi-zamorochki-svyazannye-s-ukrainoi-220614/
Футбол
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Алексей Сафонов
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