Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:34

Макаллистер — о переходе в «Ливерпуль»: «Это моя сбывшаяся мечта»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник Алексис Макаллистер прокомментировал переход из «Брайтона» в «Ливерпуль».

«Потрясающее чувство. Это моя сбывшаяся мечта, это потрясающе — быть здесь, и я не могу дождаться начала работы. Я хотел быть в команде с первого дня предсезонки, так что хорошо, что все уже готово. Я с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде. Это был фантастический год для меня — чемпионат мира, то, чего мы добились с «Брайтоном», — но теперь пришло время подумать о «Ливерпуле» и постараться стать лучшим игроком», — приводит слова Макаллистера пресс-служба клуба.

«Ливерпуль» объявил, что 24-летний игрок подписал долгосрочный контракт. По информации СМИ, соглашение рассчитано до конца июня 2028 года.

Футбол
ФК Ливерпуль
Алексис Макаллистер
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Выбор Месси: переезд в США, обида на «Барселону», разочарование в Париже
Малком стал лучшим игроком РПЛ по опросу футболистов лиги
В Луганске прозвучали взрывы
Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам
Россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» объявил о подписании полузащитника Макаллистера из «Брайтона»