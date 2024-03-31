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31 марта, 21:02

Макаллистер — о победе над «Брайтоном»: «Ливерпулю» было тяжело"

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Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер прокомментировал победу над «Брайтоном» (2:1) в матче 30-го тура АПЛ.

«Мы начали не так, как хотели, но это была потрясающая игра против команды, которую я хорошо знаю. Это была тяжелая игра. Менталитет парней потрясающий», — сказал Макаллистер Sky Sports.

«Ливерпуль» набрал 67 очков и сместил «Арсенал» в первой строчки в таблице АПЛ. «Брайтон» с 42 очками находится на девятом месте.

В текущем сезоне 25-летний Макаллистер сыграл 35 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач. Контракт игрока с красными рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 70 миллионов евро.

Источник: Sky Sports
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ливерпуль
Алексис Макаллистер
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