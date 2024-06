Алиссон признан лучшим действующим вратарем по версии Four Four Two

Издание Four Four Two составило рейтинг лучших действуюших голкиперов мира. Первое место в списке занял вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон. На второй строчке расположился Эдерсон из «Манчестер Сити», а замкнул тройку Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны». Топ-10 вратарей по версии Four Four Two: 1. Алиссон («Ливерпуль») 2. Эдерсон («Манчестер Сити») 3. Марк-Андре тер Штеген («Барселона») 4. Майк Меньян («Милан») 5. Мануэль Нойер («Бавария») 6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») 7. Ян Облак («Атлетико») 8. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») 9. Ян Соммер («Интер») 10. Тибо Куртуа («Реал»)