Алиссон о поражении от «Лидса»: «Ливерпуль» пропустил два гола, которые не должен был пропускать»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон подвел итоги матча 14-го тура АПЛ против «Лидса» (1:2).

«Нам нужно хорошенько подумать о том, что мы сделали неправильно. Мы пропустили два гола, которые не должны были пропускать. Я должен был выручить команду в случае со вторым. У нас были моменты в атаке. Мы по-настоящему разочарованы из-за результата.

Это АПЛ. Тут не дают свободно дышать. Нужно биться в каждой игре. Когда теряешь очки дома, хотя нуждаешься в них, это раздражает, но нельзя позволить этому чувству влиять на следующий матч», — приводит слова Алиссона Sky Sports.

«Ливерпуль» с 16 очками занимает 9-е место в АПЛ. «Лидс» с 12 очками — на 15-й строчке.