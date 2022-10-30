Алиссон о поражении от «Лидса»: «Ливерпуль» пропустил два гола, которые не должен был пропускать»

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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон подвел итоги матча 14-го тура АПЛ против «Лидса» (1:2).
«Нам нужно хорошенько подумать о том, что мы сделали неправильно. Мы пропустили два гола, которые не должны были пропускать. Я должен был выручить команду в случае со вторым. У нас были моменты в атаке. Мы по-настоящему разочарованы из-за результата.
Это АПЛ. Тут не дают свободно дышать. Нужно биться в каждой игре. Когда теряешь очки дома, хотя нуждаешься в них, это раздражает, но нельзя позволить этому чувству влиять на следующий матч», — приводит слова Алиссона Sky Sports.
«Ливерпуль» с 16 очками занимает 9-е место в АПЛ. «Лидс» с 12 очками — на 15-й строчке.
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