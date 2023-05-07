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Сегодня, 16:53

Алиссон прокомментировал свой сотый «сухой» матч за «Ливерпуль»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер прокомментировал свой сотый матч «на ноль» за мерсисайдцев. Вчера, 6 мая, команда Юргена Клоппа обыграла «Брентфорд» со счетом 1:0.

«Я надеюсь, что у меня будет еще и 200, и 300 «сухих» игр, но стоит отметить, что такая большая цифра — это не моя личная заслуга. Это заслуга всей команды, ведь мы все вместе работаем над этим», — цитирует Алиссона официальный сайт английского клуба.

30-летний голкипер играет в составе «Ливерпуля» с 2018 года. За это время он провел 229 игр во всех турнирах, в которых пропустил 203 гола.

Подопечные Клоппа занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 62 очка за 35 туров.

Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
ФК Ливерпуль
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