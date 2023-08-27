Алиссон в матче против «Ньюкасла» установил личный рекорд по сэйвам в АПЛ

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер совершил 7 сэйвов в матче 3-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:1).

Как сообщает Squawka Football, такое количество сэйвов является лучшим показателем 30-летнего игрока за всю историю выступления за «Ливерпуль» в чемпионате Англии.

«Ливерпуль» с 7 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда Юргена Клоппа сыграет против «Астон Виллы» (3 сентября).