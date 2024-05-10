Алонсо, Анчелотти и Гвардиола претендуют на звание лучшего тренера года по версии Global Soccer Awards

Стали известны номинанты на звание лучшего тренера 2024 года по версии Global Soccer Awards.
В список вошли 15 специалистов:
- Хаби Алонсо («Байер»
- Рубен Аморим («Спортинг»)
- Карло Анчелотти («Реал»)
- Микель Артета («Арсенал»)
- Унаи Эмери («Астон Вилла»)
- Луис Энрике («ПСЖ»)
- Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)
- Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
- Себастьян Хенесс («Штутгарт»)
- Симоне Индзаги («Интер»)
- Мичел («Жирона»)
- Тьягу Мотта («Болонья»)
- Эдин Терзич («Боруссия» Дортмунд)
- Томас Тухель («Бавария»)
- Хави («Барселона»).
Действующим обладателем награды является Хосеп Гвардиола. Global Soccer Awards ежегодно вручается футболистам и тренерам с 2011 года.
Ранее был опубликован список номинантов на звание лучшего игрока 2024 года.