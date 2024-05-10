Алонсо, Анчелотти и Гвардиола претендуют на звание лучшего тренера года по версии Global Soccer Awards

Стали известны номинанты на звание лучшего тренера 2024 года по версии Global Soccer Awards.

В список вошли 15 специалистов:

Хаби Алонсо («Байер» Рубен Аморим («Спортинг») Карло Анчелотти («Реал») Микель Артета («Арсенал») Унаи Эмери («Астон Вилла») Луис Энрике («ПСЖ») Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») Себастьян Хенесс («Штутгарт») Симоне Индзаги («Интер») Мичел («Жирона») Тьягу Мотта («Болонья») Эдин Терзич («Боруссия» Дортмунд) Томас Тухель («Бавария») Хави («Барселона»).

Действующим обладателем награды является Хосеп Гвардиола. Global Soccer Awards ежегодно вручается футболистам и тренерам с 2011 года.

Ранее был опубликован список номинантов на звание лучшего игрока 2024 года.