Альварес: «Игра с «Челси» будет особенной для меня»

Сегодня, 09:19
Полузащитник «Вест Хэма» Эдсон Альварес поделился впечатлениями от нахождения в составе лондонской команды.
«Это была особенная неделя. Я провел свои первые тренировки с командой, и мне очень понравилось знакомиться со всеми. Я доволен тем, как это прошло», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Альвареса.
Также он надеется, что сможет дебютировать за «Вест Хэм» в матче против «Челси».
«Я взволнован тем, что принесут следующие несколько дней, а затем, конечно же, у нас будет игра в воскресенье, которая тоже будет особенной для меня. Я действительно с нетерпением жду этот матч. Я счастлив, что моя первая игра может быть против такого хорошего соперника. Конечно, если я приму участие, все зависит от тренера, но я рад этому первому шансу. Если он решит выбрать меня, я буду готов», — добавил футболист.
25-летний мексиканский полузащитник перешел из «Аякса» в «Вест Хэм» в августе этого года. Его соглашение с лондонской командой рассчитано до лета 2028 года.
Матч в рамках 2-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Челси» пройдет 20 августа и начнется в 18.30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
3
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|МЮ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Фулхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
8
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
9
|Тоттенхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Вест Хэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Челси
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
16
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
18
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
20
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|18.08
|21:45
|
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
|2 : 1
|19.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|- : -
|19.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|- : -
|19.08
|17:00
|
Лутон Таун – Бернли
|- : -
|19.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|19.08
|19:30
|
Тоттенхэм – МЮ
|- : -
|19.08
|22:00
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|- : -
|20.08
|16:00
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|20.08
|18:30
|
Вест Хэм – Челси
|- : -
|21.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -