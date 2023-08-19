Альварес: «Игра с «Челси» будет особенной для меня»

Полузащитник «Вест Хэма» Эдсон Альварес поделился впечатлениями от нахождения в составе лондонской команды.

«Это была особенная неделя. Я провел свои первые тренировки с командой, и мне очень понравилось знакомиться со всеми. Я доволен тем, как это прошло», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Альвареса.

Также он надеется, что сможет дебютировать за «Вест Хэм» в матче против «Челси».

«Я взволнован тем, что принесут следующие несколько дней, а затем, конечно же, у нас будет игра в воскресенье, которая тоже будет особенной для меня. Я действительно с нетерпением жду этот матч. Я счастлив, что моя первая игра может быть против такого хорошего соперника. Конечно, если я приму участие, все зависит от тренера, но я рад этому первому шансу. Если он решит выбрать меня, я буду готов», — добавил футболист.

25-летний мексиканский полузащитник перешел из «Аякса» в «Вест Хэм» в августе этого года. Его соглашение с лондонской командой рассчитано до лета 2028 года.

Матч в рамках 2-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Челси» пройдет 20 августа и начнется в 18.30 по московскому времени.