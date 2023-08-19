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Сегодня, 09:19

Альварес: «Игра с «Челси» будет особенной для меня»

Алина Савинова
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Полузащитник «Вест Хэма» Эдсон Альварес поделился впечатлениями от нахождения в составе лондонской команды.

«Это была особенная неделя. Я провел свои первые тренировки с командой, и мне очень понравилось знакомиться со всеми. Я доволен тем, как это прошло», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Альвареса.

Также он надеется, что сможет дебютировать за «Вест Хэм» в матче против «Челси».

«Я взволнован тем, что принесут следующие несколько дней, а затем, конечно же, у нас будет игра в воскресенье, которая тоже будет особенной для меня. Я действительно с нетерпением жду этот матч. Я счастлив, что моя первая игра может быть против такого хорошего соперника. Конечно, если я приму участие, все зависит от тренера, но я рад этому первому шансу. Если он решит выбрать меня, я буду готов», — добавил футболист.

25-летний мексиканский полузащитник перешел из «Аякса» в «Вест Хэм» в августе этого года. Его соглашение с лондонской командой рассчитано до лета 2028 года.

Матч в рамках 2-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Челси» пройдет 20 августа и начнется в 18.30 по московскому времени.

Источник: https://www.whufc.com/news/alvarez-it-will-be-special-step-out-london-stadium-against-chelsea
Футбол
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ФК Челси
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18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 2 : 1
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
20.08 16:00
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 - : -
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