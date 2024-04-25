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Сегодня, 11:43

Альварес рассказал о настрое «Манчестер Сити» на победу в АПЛ

Виктория Кравченко
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Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес оценил игру команды в последних матчах.

«У нас есть возможность снова стать чемпионами. Мы можем завоевать еще два трофея, и мы рады играть. Это была трудная неделя, потому что мы проиграли в Лиге чемпионов. Но затем мы хотели выйти в финал Кубка Англии, ведь нам предстояло сыграть в полуфинале», — цитирует Альвареса официальный сайт «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 73 очка за 32 матча. У команды на 2 матча меньше, чем у лидирующего «Арсенала»..

ФК Манчестер Сити
Хулиан Альварес
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