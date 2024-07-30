Альварес заявил, что хочет быть игроком основы в «Манчестер Сити»

Аргентинский форвард Хулиан Альварес поделился мнением по поводу будущего в «Манчестер Сити».

«Мне не нравится быть вне основного состава в самых важных матчах. Хочу делать свой вклад. Пока не буду торопиться с решением, подумаю, что будет лучше для меня», — цитирует нападающего инсайдер Фабрицио Романо.

На Играх-2024 в Париже форвард сыграл за Аргентину 2 матча и отдал 2 голевые передачи.

24-летний Альварес в сезоне-2023/24 провел за «Сити» 54 матча, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2028 года, Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.