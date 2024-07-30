Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:19

Альварес заявил, что хочет быть игроком основы в «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Аргентинский форвард Хулиан Альварес поделился мнением по поводу будущего в «Манчестер Сити».

«Мне не нравится быть вне основного состава в самых важных матчах. Хочу делать свой вклад. Пока не буду торопиться с решением, подумаю, что будет лучше для меня», — цитирует нападающего инсайдер Фабрицио Романо.

На Играх-2024 в Париже форвард сыграл за Аргентину 2 матча и отдал 2 голевые передачи.

24-летний Альварес в сезоне-2023/24 провел за «Сити» 54 матча, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2028 года, Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

ФК Манчестер Сити
Хулиан Альварес
0
Читайте также
Знаменосцу сборной Израиля на Олимпиаде-2024 угрожают убийством
Международный день дружбы отметят 30 июля
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Артета прокомментировал переход Калафьори в «Арсенал»

В «Арсенале» довольны трансфером Калафьори