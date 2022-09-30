Американский бизнесмен может приобрести «Эвертон» за 400 миллионов фунтов

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири может продать клуб американскому бизнесмену Мацеку Камински, сообщает Financial Times.

По информации источника, стороны близки к договоренности.

Отмечается, что сумма сделки может составить порядка 400 миллионов фунтов стерлингов.

В 2016 году Мошири приобрел 49,9 процента акций мерсисайдского клуба, увеличив к 2019 году свою долю акций до 77,2 процента.

После 7 туров английской премьер-лиги «Эвертон» набрал 7 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.