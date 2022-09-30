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Сегодня, 10:50

Американский бизнесмен может приобрести «Эвертон» за 400 миллионов фунтов

Карен Саркисян
Корреспондент
«Эвертон».
Фото Global Look Press

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири может продать клуб американскому бизнесмену Мацеку Камински, сообщает Financial Times.

По информации источника, стороны близки к договоренности.

Отмечается, что сумма сделки может составить порядка 400 миллионов фунтов стерлингов.

В 2016 году Мошири приобрел 49,9 процента акций мерсисайдского клуба, увеличив к 2019 году свою долю акций до 77,2 процента.

После 7 туров английской премьер-лиги «Эвертон» набрал 7 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Источник: https://www.ft.com/content/53c17410-a42e-4549-874b-fdc71db6c67d
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