Американский бизнесмен может приобрести «Эвертон» за 400 миллионов фунтов

Сегодня, 10:50
Владелец «Эвертона» Фархад Мошири может продать клуб американскому бизнесмену Мацеку Камински, сообщает Financial Times.
По информации источника, стороны близки к договоренности.
Отмечается, что сумма сделки может составить порядка 400 миллионов фунтов стерлингов.
В 2016 году Мошири приобрел 49,9 процента акций мерсисайдского клуба, увеличив к 2019 году свою долю акций до 77,2 процента.
После 7 туров английской премьер-лиги «Эвертон» набрал 7 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.