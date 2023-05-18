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18 мая, 06:37

Американский инвестиционный фонд может купить «Эвертон» за 600 миллионов фунтов

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Эвертон» близок к смене владельца, сообщает Daily Mail.

По данным источника, американский инвестиционный фонд 777 Partners готовит предложение в размере 600 миллионов фунтов. Еще одним претендентом на покупку клуба является американская компания MSP Sports Capital.

Нынешнее руководство «Эвертона» хочет рассмотреть продажу клуба как можно скорее. Ожидается, что переговоры начнутся на следующей неделе.

Нынешним владельцем «Эвертона» является иранский и британский бизнесмен Фархад Мошири, он приобрел контрольный пакет акций клуба в феврале 2016 года.

Футбол
ФК Эвертон
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