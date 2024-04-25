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Сегодня, 18:36

Аморим летал на переговоры с «Вест Хэмом», чтобы надавить на «Ливерпуль»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Рубен Аморим.
Фото AFP
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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим вел переговоры с «Вест Хэмом», чтобы надавить на «Ливерпуль», утверждает CNN Portugal.

О переговорах 39-летнего португальца с лондонцами стало известно 23 апреля. До этого сообщалось, что Аморим претендует на пост главного тренера «Ливерпуля».

По информации источника, Аморим рассчитывал, что его переговоры с «Вест Хэмом» заставят «Ливерпуль» форсировать подписание контракта. Но «Ливерпуль», узнав о переговорах, отказался от варианта с приглашением португальца.

В январе этого года действующий главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил, что покинет мерсисайдцев по окончании сезона.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
ФК Спортинг (Лиссабон)
Рубен Аморим
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