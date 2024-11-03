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Сегодня, 11:05

Аморим отказал «Вест Хэму» и «Аль-Насру» перед тем, как возглавить «Манчестер Юнайтед»

Алина Савинова
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Португальский тренер Рубен Аморим отклонил предложения «Вест Хэма» и «Аль-Насра», которые были готовы заплатить 10 миллионов евро «Спортингу» за досрочное расторжение контракта со специалистом, сообщает A Bola.

Как отмечает источник, Аморим предпочел подождать более выгодного предложения, которое в конечном итоге поступило от «Манчестер Юнайтед».

В пятницу, 1 ноября, «красные дьяволы» объявили о назначении 39-летнего португальца главным тренером команды. Аморим приступит к работе в «МЮ» 11 ноября. Клуб из Траффорда также заплатил «Спортингу» необходимую сумму в качестве отступных.

Аморим возглавлял «Спортинг» с 2020 года. Под его руководством лиссабонцы дважды становились чемпионами Португалии, два раза выиграли Кубок португальской лиги и один раз стали победителями Суперкубка страны.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим

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