Аморим ответил на вопрос об уходе в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим после победы над «Насьоналом» (3:1) в четвертьфинале Кубка португальской лиги ответил на вопрос об уходе в «Манчестер Юнайтед».

29 октября стало известно, что английский клуб согласился выплатить португальской команде 10 миллионов евро в виде отступных за 39-летнего специалиста и подпишет с ним контракт по схеме «2+1».

«Ничего еще не решено. Не знаю, прощальная ли это игра. Буду ли я на «Олд Траффорд» в воскресенье? Я буду в Лиссабоне», — приводит Sky Sports слова Аморима.

Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Португалии, а также дважды выигрывала Кубок португальской лиги и один раз — Суперкубок страны.