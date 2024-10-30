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Аморим ответил на вопрос об уходе в «Манчестер Юнайтед»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Рубен Аморим.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим после победы над «Насьоналом» (3:1) в четвертьфинале Кубка португальской лиги ответил на вопрос об уходе в «Манчестер Юнайтед».

29 октября стало известно, что английский клуб согласился выплатить португальской команде 10 миллионов евро в виде отступных за 39-летнего специалиста и подпишет с ним контракт по схеме «2+1».

«Ничего еще не решено. Не знаю, прощальная ли это игра. Буду ли я на «Олд Траффорд» в воскресенье? Я буду в Лиссабоне», — приводит Sky Sports слова Аморима.

Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Португалии, а также дважды выигрывала Кубок португальской лиги и один раз — Суперкубок страны.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Спортинг (Лиссабон)
Рубен Аморим

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