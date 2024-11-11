Аморим пока не может присоединиться к «МЮ» из-за проблем с визой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим пока не может прилететь в Великобританию из-за проблем с визой, сообщает The Times.

По данным источника, процесс может затянуться еще на несколько дней. 39-летний португалец должен был присоединиться к команде 11 ноября.

Контракт специалиста с «МЮ» рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления еще на год по решению клуба.

Аморим работал в «Спортинге» с 2020 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Португалии — титул в сезоне-2020/21 стал первым для «львов» за 19 лет. До «Спортинга» Аморим работал в «Браге».