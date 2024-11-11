Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:18

Аморим пока не может присоединиться к «МЮ» из-за проблем с визой

Руслан Минаев
Рубен Аморим.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим пока не может прилететь в Великобританию из-за проблем с визой, сообщает The Times.

По данным источника, процесс может затянуться еще на несколько дней. 39-летний португалец должен был присоединиться к команде 11 ноября.

Футболисты &laquo;Спортинга&raquo; поздравляют главного тренера Рубена Аморима с&nbsp;победой над &laquo;Манчестер Сити&raquo;. В «МЮ» едет большой тренер! Аморим унизил «Ман Сити», который должен был возглавить

Контракт специалиста с «МЮ» рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления еще на год по решению клуба.

Аморим работал в «Спортинге» с 2020 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Португалии — титул в сезоне-2020/21 стал первым для «львов» за 19 лет. До «Спортинга» Аморим работал в «Браге».

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Бывшая баскетболистка Катерина Кейру беременна от актера Алексея Гаврилова
Шольц ответил назвавшему его глупцом Маску
«Локомотив» неудержим, а Ларионов хочет штрафовать за удаления. Что произошло в КХЛ
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 гола
ФСБ сорвала операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ
СМИ сообщили о телефонном разговоре Шольца с Трампом
Сегодня
Вчера
Неделя