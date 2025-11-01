Аморим признался, что думал об уходе из «Манчестер Юнайтед»

1 ноября, 02:31
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, что его посещали мысли об уходе со своего поста.
«Были моменты, когда мне было очень тяжело, и я думал, что, возможно, это не судьба. Сегодня все наоборот. Сейчас я чувствую и знаю, что это было лучшее решение в моей жизни, и я хочу быть здесь», — цитирует BBC Аморима.
40-летний португалец возглавил «МЮ» в ноябре 2024 года. Под его руководством команда провела 52 матча во всех турнирах. В этом сезоне манкунианцы одержали 5 побед в 9 турах АПЛ и с 16 очками занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ.