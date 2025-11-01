Аморим признался, что думал об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, что его посещали мысли об уходе со своего поста.

«Были моменты, когда мне было очень тяжело, и я думал, что, возможно, это не судьба. Сегодня все наоборот. Сейчас я чувствую и знаю, что это было лучшее решение в моей жизни, и я хочу быть здесь», — цитирует BBC Аморима.

40-летний португалец возглавил «МЮ» в ноябре 2024 года. Под его руководством команда провела 52 матча во всех турнирах. В этом сезоне манкунианцы одержали 5 побед в 9 турах АПЛ и с 16 очками занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ.