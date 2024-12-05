Аморим — о поражении «МЮ» от «Арсенала»: «Стандарты изменили и убили игру»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мыслями об игре команды в матче 14-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:2).

Поражение в этой встрече стало первым для «МЮ» под руководством 39-летнего португальца, до этого команда сыграла вничью с «Ипсвичем» (1:1), а также победила «Эвертон» (4:0) и «Буде-Глимт» (3:2).

«Стандарты изменили игру. Стандарты убили игру. На угловых большинство игроков «Арсенала» собирались около нашего голкипера, было почти невозможно бороться за мяч. «МЮ» должен справляться с защитой в подобных ситуациях. Мы уже знаем, что должны стать лучше», — приводит слова Аморима инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в X.

«Манчестер Юнайтед» с 19 очками опустился на 11-ю строчку турнирной таблицы, «Арсенал» набрал 28 очков и идет 3-м.