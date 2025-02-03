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Сегодня, 07:52

Аморим: «МЮ» тяжело играть дома, потому что мы хотим порадовать наших болельщиков»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение в матче 24-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:2).

«Во время игры я почувствовал, что команда делала некоторые вещи хорошо. Мы пропустили два гола, которых могли избежать, что действительно разочаровывает. Сейчас трудный сезон, игроки пытаются по-разному совершенствоваться. Надо двигаться вперед. Мы больше владели мячом, создавали моменты, но не смогли забить, и в этом была разница.

Нам тяжело играть дома, потому что мы хотим порадовать наших болельщиков. Этот сезон будет таким, я говорил об этом с первого дня. Это нормально, что болельщики испытывают негатив, это трудный сезон для них, но футбол может измениться в определенные моменты. Будем готовиться к следующей игре и двигаться вперед», — приводит слова Аморима ВВС.

Бруну Фернандеш в&nbsp;матче с &laquo;Кристал Пэлас&raquo;. Таким беспомощным дома «МЮ» не был 131 год, «Барселона» приблизилась к «Реалу», «Интер» спасся в дерби

Манкунианцы потерпели восьмое поражение в 19 матчах под руководством Рубена Аморима. С 29 очками «МЮ» опустился на 13-е место в АПЛ.

«Кристал Пэлас» (30 очков) поднялся на 12-ю позицию в турнирной таблице.

Рубен Аморим
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
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