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Аморим: «На данный момент у «Манчестер Юнайтед» нет ни тренировок, ни фундамента»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги матча 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (0:2).

«Мы пропустили первый гол, в такие моменты нужно по-настоящему возвращаться в игру. Мы пытались, но без нужного качества, у нас нет той базы, на которой строится наш стиль игры, чтобы справиться с такими моментами. Они были лучше. Они все делали как команда, у нас игроки скорее пытались действовать индивидуально. Но они стараются.

На данный момент у нас нет ни тренировок, ни фундамента. Когда вы переживаете трудный момент, этот фундамент нужен. Соперник играл лучше нас, здесь без вопросов», — приводит слова Аморима Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» потерпел шестое поражение в семи последних матчах АПЛ и с 22 очками расположился на 14-м месте в турнирной таблице. «Ньюкасл» с 32 очками — на пятой строчке.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
Рубен Аморим
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